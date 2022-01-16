Женщина погибла при пожаре в ресторане в Москве

Пожар произошел в ресторане в центре Москвы. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

По имеющимся данным, пожар произошел в двухэтажном помещении, простроенном к жилому на Шелепихинской набережной.

«В одном из помещений найдена погибшая», — сообщил собеседник агентства.

Еще одна женщина сумела самостоятельно выбраться из здания. После осмотра медиков она была госпитализирована.

По данным источника, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что молокозавод загорелся в Ростовской области. Площадь распространения огня составила не менее 800 квадратных метров. Никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие примерно 60 человек и 19 специальных машин.