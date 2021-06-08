Женщина погибла при пожаре в производственном цехе в Новосибирске

Взрыв и крупный пожар произошли в производственном цехе в Советском районе Новосибирска. В результате ЧП, по предварительным данным, погиб один человек.

Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности. Спасатели вместе с администрацией цеха провели эвакуацию людей. Работу осложняла высокая температура и сильная задымленность, а сам пожар сопровождался хлопками газовых баллонов, рассказали в пресс-службе главка МЧС.

Вскоре в здании разрушились перегородки, выбило стекла, произошло частичное обрушение кровли. Площадь возгорания составила около 180 квадратных метров.

После тушения огня, во время разбора завалов спасатели обнаружили человека без признаков жизни.

В региональном СУ СК РФ уточнили, что жертвой пожара стала женщина. Ее личность и возраст устанавливаются. Следователи работают на месте ЧП, выясняют все обстоятельства произошедшего и причину смерти погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.