Женщина погибла при пожаре в Петербурге

Пожар произошел в жилом доме Санкт-Петербурге. Погиб один человек. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на МЧС.

Возгорание распространилось в квартире на площади 70 квадратных метров. В тушении принимали участие три единицы техники и 12 человек.

В квартире обнаружили тело женщины.

Ранее в Чите произошел пожар, в результате которого несколько человек пострадали. Там загорелся жилой дом. К тушению привлекли восемь сотрудников МЧС. Они оперативно локализовали очаг возгорания. Три человека пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.