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    08 декабря 2021, 18:01

    Женщина погибла при пожаре в Петербурге

    Дарья Морозова

    Пожар произошел в жилом доме Санкт-Петербурге. Погиб один человек. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на МЧС.

    Возгорание распространилось в квартире на площади 70 квадратных метров. В тушении принимали участие три единицы техники и 12 человек.

    В квартире обнаружили тело женщины.

    Ранее в Чите произошел пожар, в результате которого несколько человек пострадали. Там загорелся жилой дом. К тушению привлекли восемь сотрудников МЧС. Они оперативно локализовали очаг возгорания. Три человека пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.