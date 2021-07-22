Женщина погибла при пожаре в общежитии в Петербурге

В Санкт-Петербурге во время пожара в общежитии погибла женщина. Она разбилась, выпрыгнув из окна, чтобы спастись из горящего здания, рассказало ИА Nation News.

Пожар произошел в общежитии на улице Дыбенко. Огонь охватил две комнаты и коридор. В охваченной пожаром зоне была женщина. Она попыталась выбраться из здания, выпрыгнув в окно. При падении она получила травмы и скончалась до приезда спасателей.

После этого из здания эвакуировали 18 человек.