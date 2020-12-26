Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

Многоквартирный жилой дом загорелся на улице Березовская в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом «360» заявил начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков.

В СМИ появилась информация, что в квартире взорвался газ. Однако «360» эти данные не подтвердили.

«У меня информация, что взрыва там нет. Есть информация о происшествии на Березовской улице, 87. Характер происшествия уточняется. Наши подразделения реагируют на пожар», — сказал Чирков.

Изначально пожар попадал под ранг № 2. Сейчас он снижен до 1-БИС.

Информация о пожаре поступила в 09:14 по московскому времени, 26 декабря. На место происшествия выехали все службы экстренного реагирования.

Погибла женщина, ее личность устанавливается, говорится на официальном сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области. Специалисты выясняют причины возгорания.