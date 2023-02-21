Происшествия 21 февраля 2023, 17:43 Женщина погибла при пожаре в квартире в Петербурге

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Возгорание в однокомнатной квартире произошло в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погибла женщина, сообщил сайт «Петроград».

Отмечается, что огонь охватил одну из квартир многоэтажного дома на Заневском проспекте. Когда на место происшествия прибыли спасатели, пламя распространилось на коридор и ванную комнату.

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По данным Nation News, после ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело хозяйки квартиры.

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