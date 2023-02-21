21 февраля 2023, 17:43
Женщина погибла при пожаре в квартире в Петербурге
Возгорание в однокомнатной квартире произошло в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погибла женщина, сообщил сайт «Петроград».
Отмечается, что огонь охватил одну из квартир многоэтажного дома на Заневском проспекте. Когда на место происшествия прибыли спасатели, пламя распространилось на коридор и ванную комнату.
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По данным Nation News, после ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело хозяйки квартиры.
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