Происшествия 06 марта 2024, 18:39 Женщина погибла при пожаре в квартире в Петербурге

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Возгорание произошло в жилом доме в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погибла женщина, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, пламя охватило однокомнатную квартиру, огонь распространился на площади шесть квадратных метров. На месте пожара спасатели обнаружили тело женщины.

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Отмечается, что участие в ликвидации возгорания принимали 15 сотрудников МЧС.