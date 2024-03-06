06 марта 2024, 18:39
Женщина погибла при пожаре в квартире в Петербурге
Возгорание произошло в жилом доме в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погибла женщина, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
По предварительным данным, пламя охватило однокомнатную квартиру, огонь распространился на площади шесть квадратных метров. На месте пожара спасатели обнаружили тело женщины.
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Отмечается, что участие в ликвидации возгорания принимали 15 сотрудников МЧС.
Санкт-Петербург
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