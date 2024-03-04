04 марта 2024, 19:18
Женщина погибла при пожаре в квартире в Петербурге
Возгорание произошло в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погибла женщина, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.
По предварительным данным, пламя охватило однокомнатную квартиру в ночь на понедельник. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
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Отмечается, что в результате пожара также пострадала девочка 2020 года рождения, у нее диагностировали отравление продуктами горения.
Санкт-Петербург
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