Происшествия 04 марта 2024, 19:18 Женщина погибла при пожаре в квартире в Петербурге

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Возгорание произошло в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погибла женщина, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.

По предварительным данным, пламя охватило однокомнатную квартиру в ночь на понедельник. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

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Отмечается, что в результате пожара также пострадала девочка 2020 года рождения, у нее диагностировали отравление продуктами горения.