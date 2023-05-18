Происшествия 18 мая 2023, 13:42 Женщина погибла при пожаре в квартире в Хабаровске

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Возгорание произошло в жилом пятиэтажном доме в Хабаровске. В результате пожара погиб один человек, сообщил сайт «КП — Хабаровск» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, пламя охватило вещи в одной из квартир пятиэтажки. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В ходе его ликвидации спасатели обнаружили тело пожилой женщины, в связи с этим следователи назначили экспертизу.

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Специалисты установили, что пожар мог произойти из-за зажженной свечи, которую жильцы оставили без присмотра.