Происшествия 19 января 2023, 13:40 Женщина погибла при пожаре в квартире Петербурга

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Вечером в среду, 18 января, в дома на улице Пилотов в Московском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщило ИА Nation news со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров, в его ликвидации участвовали 15 сотрудников МЧС. При тушении они обнаружили в квартире женщину без признаков жизни.

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По данному факту проводится проверка. устанавливаются личность погибшей и причины пожара.

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