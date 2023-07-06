Происшествия 06 июля 2023, 15:48 Женщина погибла при пожаре в хозпостройке в Краснодарском крае

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Возгорание произошло в хозяйственной постройке в селе Архипо-Осиповке Краснодарского края. В результате пожара погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По предварительным данным, пламя охватило постройку по улице Ленина. В службу МЧС позвонили очевидцы.

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В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело женщины. Отмечается, что по факту произошедшего следователи организовали проверку.