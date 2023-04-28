Происшествия 28 апреля 2023, 16:34 Женщина погибла при пожаре в доме в Курганской области

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Спасатели обнаружили тело женщины в одном из сгоревших домов в деревне Логоушке Курганской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по региону.

По последним данным, крупный пожар в Логоушке серьезно повредил 76 домов, в настоящее время продолжается эвакуация местных жителей.

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Отмечается, что по факту гибели женщины и возгорания жилых зданий проводят доследственную проверку