28 апреля 2023, 16:34
Женщина погибла при пожаре в доме в Курганской области
Спасатели обнаружили тело женщины в одном из сгоревших домов в деревне Логоушке Курганской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по региону.
По последним данным, крупный пожар в Логоушке серьезно повредил 76 домов, в настоящее время продолжается эвакуация местных жителей.
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Отмечается, что по факту гибели женщины и возгорания жилых зданий проводят доследственную проверку
Пожары
Курганская область
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