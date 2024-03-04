04 марта 2024, 14:28
Женщина погибла при пожаре в доме в Иркутской области
Возгорание произошло в жилом доме в Усть-Удэ в Иркутской области. В результате пожара погибла женщина, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По предварительным данным, площадь возгорания составила два квадратных метра. Женщина пыталась потушить пожар самостоятельно, однако отравилась угарным газом и погибла.
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Отмечается, что пламя возникло в результате короткого замыкания из-за электрогрелки, которую местная жительница использовала для согревания постели.
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