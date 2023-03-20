Происшествия 20 марта 2023, 12:07 Женщина погибла при пожаре в доме в Челябинской области

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Возгорание в жилом доме произошло в селе Варна Челябинской области. В результате пожара погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу пожарно-спасательного отряда №9.

Отмечается, что пламя охватило помещение по улице Юбилейной. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело женщины, она скончалась от отравления угарным газом.

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По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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