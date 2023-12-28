Происшествия 28 декабря 2023, 17:33 Женщина погибла при пожаре в частном доме в Омске

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Возгорание произошло в частном доме в городе Омске. В результате пожара погиб один человек, сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на СКР по региону.

По предварительным данным, пламя охватило жилой дом на улице 5-й Ремесленный спуск. При тушении возгорания в одной из комнат спасатели обнаружили тело 60-летней женщины, его направили в морг для вскрытия.

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Отмечается, что пожар мог возникнуть из-за неисправности печного отопления.