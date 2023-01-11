Происшествия 11 января 2023, 15:11 Женщина погибла при пожаре в частном доме в Ленобласти

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Возгорание частного дома произошло в деревне Колодно Ленинградской области. В результате пожара погибла женщина, сообщил сайт78.ru.

По данным агентства «Невские новости», сильный огонь охватил дом поздним вечером 10 января. Общая площадь возгорания составила 54 квадратных метра. К ликвидации горения было привлечено восемь спасателей, жертвой пожара стала пожилая женщина.

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В настоящий момент выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

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