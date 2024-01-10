Происшествия 10 января 2024, 10:37 Женщина погибла при пожаре на северо-западе Москвы Прокуратура Москвы: пожилая женщина погибла при пожаре на 1-й Лыковской улице Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

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Во время пожара на 1-й Лыковской улице в северо-западном округе Москвы погибла женщина 1948 года рождения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Для выяснения причин пожара проведут специализированную пожарно-техническую экспертизу. Процесс расследования проконтролирует Хорошевская межрайонная прокуратура.

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О происшествии стало известно утром 10 января. Пожарных вызвали после полуночи. Погибшую нашли во время проливки и разборки конструкций сгоревшего дома, у которого обвалилась крыша. Еше одной женщине удалось выйти самостоятельно.

Еще одно возгорание произошло в Восточном Измайлове. Во время тушения из-за сильного задымления из окна выпал пожарный 2001 года рождения. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с травмой спины.