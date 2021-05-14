Женщина погибла при падении из окна в Надыме

Причины падения женщины из окна многоэтажного дома выясняет в Надыме Следственный комитет. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Жительница города выпала с высоты шестого этажа сегодня в утренние часы. Она скончалась от полученных травм. Тело обнаружили соседи, которые вызвали полицейских и другие экстренные службы. Следователи добавили, что перед падением женщина была в доме одна, а ее дверь была заперта изнутри. Проводится проверка.