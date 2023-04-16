Происшествия 16 апреля 2023, 04:59 Женщина погибла при обстреле ВСУ территории у собора в Донецке РИА «Новости»: женщина погибла в результате обстрела украинскими военными собора в Донецке РИА «Новости»

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Женщина погибла в результате обстрела со стороны украинских военных центра Донецка. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ракеты ВСУ упали недалеко от кафедрального Спасо-Преображенского собора в центре Донецка. В результате происшествия погибла женщина. В момент обстрела она находилась в автомобиле. Еще три человека пострадали.

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Посетители, которые в пасхальную ночь находились в храме, были вынуждены эвакуироваться.

Информацию об одном погибшем также сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию Ворошиловского района. Как рассказал собеседник агентства, несколько снарядов упали возле собора.

Как сообщили в СЦКК ДНР, в ночь на 16 апреля украинские военные выпустили 20 ракетных снарядов из реактивных систем залпового огня по Донецку. Огонь открыли в 03:25 по московскому времени. Атаке подверглась центральная площадь города, на которой находится кафедральный Спасо-Преображенский собор. Как отмечалось, выпущенные украинскими военными ракеты попали в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок.