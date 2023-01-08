Происшествия 08 января 2023, 13:18 Женщина погибла при обстреле ВСУ Старобешевской ТЭС в ДНР ТАСС: женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ Старобешевской ТЭС в ДНР РИА «Новости»

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Тело женщины извлекли из-под завалов после удара по Старобешевской ТЭС со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель экстренных служб ТАСС.

«Тело одной погибшей женщины извлекли из-под завалов на станции», — сказал он.

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Обстрел Старобешевской ТЭС украинские боевики вели из реактивной системы залпового огня. Снаряды серьезно повредили здание.

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Ранее в администрации района предупредили, что под обломками поврежденных корпусов, по предварительной информации, могут находиться два сотрудника станции.

Старобешевская ТЭС расположена в поселке городского типа Новый Свет. Летом 2003 года ее внесли в перечень особо важных энергообъектов Украины.

Утром 8 января украинские боевики также обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР. Объект находится в 40 километрах восточнее Донецка.