08 января 2023, 13:18
Женщина погибла при обстреле ВСУ Старобешевской ТЭС в ДНР
ТАСС: женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ Старобешевской ТЭС в ДНР
Тело женщины извлекли из-под завалов после удара по Старобешевской ТЭС со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель экстренных служб ТАСС.
«Тело одной погибшей женщины извлекли из-под завалов на станции», — сказал он.
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Обстрел Старобешевской ТЭС украинские боевики вели из реактивной системы залпового огня. Снаряды серьезно повредили здание.
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Ранее в администрации района предупредили, что под обломками поврежденных корпусов, по предварительной информации, могут находиться два сотрудника станции.
Старобешевская ТЭС расположена в поселке городского типа Новый Свет. Летом 2003 года ее внесли в перечень особо важных энергообъектов Украины.
Утром 8 января украинские боевики также обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР. Объект находится в 40 километрах восточнее Донецка.
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