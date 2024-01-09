Важное 09 января 2024, 15:53 Женщина погибла при обстреле села в Курской области со стороны Украины Глава Курской области Старовойт: женщина погибла при обстреле ВСУ села Горналь

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Женщина стала жертвой обстрела села Горналь Суджанского района Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава Курской области уточнил, что женщина получила осколочное ранение.

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«Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — написал губернатор.

Старовойт добавил, что при атаке повреждения получили два дома. Подомовой обход территории продолжается, отметил глава региона.

С начала спецоперации России на Украине Курская область подверглась атакам со стороны ВСУ почти две тысячи раз. Старовойт сообщил на оперативном совещании, что только за первые восемь дней 2024 года регион обстреляли 41 раз.

Днем 9 января в Курске сработали системы противовоздушной обороны. Над территорией области сбили три беспилотника самолетного типа. Губернатор поблагодарил военных за надежную защиту региона.