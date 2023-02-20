Важное 20 февраля 2023, 10:16 Женщина погибла при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области Власти Белогородской области: женщина погибла при обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ губернатора Белгородской области / Telegram

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ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Погибла женщина, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Украинские снаряды попали по стоянке и бытовому корпусу птицефабрики, где работники готовятся к началу смены. Женщина получила множественные осколочные ранения. Ее везли в медучреждение в тяжелом состоянии. Раненая умерла в машине скорой помощи. Мужчину с осколочными ранениями ног доставили в районную больницу. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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Всех сотрудников предприятия вывозят на безопасное расстояние, уточнили власти региона. На место происшествия приехали оперативные службы и глава округа Владимир Жданов.

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Приграничные регионы регулярно попадают под обстрел со стороны Украины. По Новой Таволжанке уже наносили удар 17 февраля. Никто не пострадал, но зафиксировали повреждения нескольких домов. Один из снарядов прилетел в огород.