Происшествия 20 апреля 2023, 08:22 Женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина РИА «Новости»

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При обстреле Донецка 20 апреля со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) снаряд попал в частный дом, в результате погибла мирная жительница города. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

«По ул. Румынской, 2, погибла женщина 1968 года рождения», — говорится в сообщении.

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Украинские войска начали атаковать Донецк в полночь, по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Под удар попал Петровский район. Спустя час огонь ВСУ открыли по Куйбышевскому району. Обстрелы продолжились после 5:00. Всего по городу ночью и утром ВСУ выпустили 20 ракет натовского образца.

Украинские войска утром в среду, 19 апреля, выпустили по Донецку 14 ракет. Под удар попали Петровский и Кировский районы города. Атаку украинские войска вели из населенных пунктов Ильинка и Максимильяновка.