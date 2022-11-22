Происшествия 22 ноября 2022, 15:23 Женщина погибла при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ Глава Белгородской области Гладков: при обстреле Шебекино скончалась мирная жительница Telegram

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Мирная жительница скончалась после обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«При обстреле Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной», — рассказал глава Белгородской области.

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Он пояснил, что медики оказали женщине всю необходимую помощь, однако она умерла в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

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Губернатор отметил, что дневной обстрел со стороны Вооруженных сил Украины пришелся в основном на территорию госпиталя «Ветеранов войн», где лечатся люди пожилого возраста. По словам главы региона, пострадавших нет.

Снаряды посекли фасад, а от удара выбило несколько окон госпиталя. На соседней территории, подчеркнул Гладков, поврежден газопровод. Все оперативные службы работают на месте происшествия.

Еще одна женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ утром 20 ноября в селе Нижний Ольшанец. Она получила осколочные ранения ног.

Следственный комитет России сообщил о расследовании преступных действий украинских военных против мирных жителей Белгородской области и Луганской Народной Республики.