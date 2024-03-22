Происшествия 22 марта 2024, 08:50 Женщина погибла при обстреле Белгорода Гладков: при утреннем обстреле Белгорода погибла мирная жительница Губернатор Белгородская область Вячеслав Гладков / Telegram

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Утром 22 марта Белгородская область снова оказалась под обстрелом. Погибла женщина, есть раненые. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, опять не доброе утро у нас. Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб», — указал он.

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Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины. Также в результате обстрела есть раненые. Пострадали три объекта здравоохранения и жилые дома.

Гладков отметил, что в сложившейся ситуации в регионе уделяют особое внимание гражданской обороне. Накануне провели очередные учения. В десятки раз сократилось количество жалоб по качеству звукового сигнала систем оповещения.

Как сообщил Telegram-канал Shot, погибшая женщина отправилась на прогулку с собаками около 07:30 по местному времени. Она шла по улице Есенина с двумя питомцами. Прилет произошел в паре метров от нее. Один пес выжил. Питомец после удара пришел в себя и не отходил от тела хозяйки.

По данным канала, также есть повреждения на территории перинатального центра на Архиерейской.

Утром в Белгороде и близлежащих районах прозвучала сирена, оповещающая об опасности ударов с воздуха.