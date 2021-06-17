Женщина погибла при ДТП в Башкирии

ДТП случилось в Башкирии случилось с участием иномарки Renault Duster, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По данным издания, авария произошла 16 июня на четвертом километре автодороги Верхнелачентау — Новобаишево. За рулем авто находилась 56-летняя женщина. В какой-то момент машина вылетела в кювет и врезалась в электроопору, после чего столб упал на крышу иномарки. Полученные травмы оказались смертельными. Автомобилистка скончалась на месте до приезда медиков.