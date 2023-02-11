Происшествия 11 февраля 2023, 16:12 Женщина погибла после обстрела частного дома в Донецке МЧС ДНР сообщило о погибшей женщине после обстрела ВСУ частного дома в Донецке

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В Донецке после обстрела ВСУ погиб один человек. Рядом с разрушенным частным домом нашли мертвой местную жительницу, еще одну женщину извлекли из-под завалов живой. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

Информация о прямом попадании снаряда в дом по улице Магдебургской поступила спасателям днем 11 февраля.

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Для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия незамедлительно направили пожарно-спасательное отделение. Специалисты выяснили, что в результате обстрела одна женщина погибла на придомовой территории.

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«Еще одна женщина зажата разрушенными строительными конструкциями дома», — уточнили в МЧС республики.

Дополнительно к месту происшествия отправили специальный аварийно-спасательный автомобиль и автокран.

Пострадавшую удалось достать из-под завалов. Ее передали медикам.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что после обстрела Петровского района города есть погибшие и раненые.