Происшествия 02 января 2024, 18:53 Женщина погибла под обстрелом ВСУ в Запорожской области Рогов: один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле ВСУ Васильевки РИА «Новости»

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Украинские военные произвели обстрел из РСЗО «Град» окраин города Васильевка в Запорожской области. Жертвой удара стала одна женщина, об этом председатель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал в Telegram-канале.

«По предварительной информации, одна женщина погибла, шесть человек пострадали», — написал он.

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Также Рогов сообщал о поврежденных частных домовладениях. Попадания зафиксировали на культурном объекте «Дача Попова».

Вечером 2 января под огнем ВСУ оказался город Шебекино Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате никто не пострадал, но есть разрушения.

Украинские военные в третий раз за день атаковали Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ольха». Российские системы ПВО сбили все воздушные цели.