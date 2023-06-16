Происшествия 16 июня 2023, 19:10 Женщина погибла под колесами трактора в Иванове

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ДТП произошло на проспекте Ленина в Иванове. Там под колеса трактора попадала женщина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ивановской области.

Авария случилась неподалеку от гимназии № 32. В данном районе велись дорожно-строительные работы. Водитель трактора сдавал назад и не заметил женщину. В итоге она попала под колеса машины. В результате пострадавшая погибла. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.