05 марта 2020, 11:07
Женщина погибла под колесами пассажирского поезда в Кемеровской области
Пассажирский поезд, следовавший из Новосибирска в Красноярск, сбил 64-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на местное издание.
По данным сотрудников полиции, пенсионерка переходила железную дорогу в населенном пункте Тайга. Машинист подал сигнал и начал экстренное торможение. Женщина не успела отреагировать.
От полученных травм пострадавшая погибла на месте.