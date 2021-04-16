Женщина погибла под колесами автобуса в Приморском крае

В приморском городе Уссурийск пассажирский рейсовый автобус насмерть сбил 55-летнюю местную жительницу.

По словам свидетелей, женщина шла не по разметке. Она появилась на проезжей части внезапно. Об этом информирует vostokmedia.com.

Водитель сбил женщину-пешехода, когда отъезжал от остановки. Он не успел отреагировать на резкое появление женщины перед его транспортным средством. Пострадавшая погибла на месте.

Водительский стаж шофера автобуса составляет 35 лет. Категорию D он получил 11 лет назад. В 2021 году к административной ответственности водителя не привлекали. Документы с отметками медика и механика не вызывают нареканий.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.