01 января 2024, 17:23
Женщина погибла под колесами автобуса в Москве
Источник «360»: автобус наехал на пешехода на северо-западе Москвы
Днем 1 января пассажирский автобус наехал на женщину в Алабяно-Балтийском тоннеле на северо-западе Москвы. В результате ДТП пострадавшая 1999 года рождения скончалась, сообщил источник «360».
По словам собеседника, авария с участием автобуса № 300 произошла, когда он двигался в направлении проспекта Жукова. Никто из пассажиров не пострадал.
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Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы. По предварительным данным, на въезде в тоннель водитель автобуса совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.
Сотрудники ГИБДД и оперативно-следственной группы устанавливают обстоятельства смертельной аварии.
Накануне на Рязанском проспекте в Москве столкнулись Nissan и Audi. Жертвой аварии стал один человек, еще трое получили ранения.
ДТП
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