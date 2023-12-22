22 декабря 2023, 15:17
Женщина погибла под колесами автобуса на переходе в Омске
Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла на улице Дианова в Омске. Об этом сообщил «Город 55» со ссылкой на данные местной полиции.
По предварительной информации, 51-летний водитель автобуса ПАЗ сбил женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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От полученных травм 62-летняя пострадавшая скончалась на месте. Выясняются причины ДТП.
ДТП
Полиция
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