Происшествия

22 декабря 2023, 15:17

Женщина погибла под колесами автобуса на переходе в Омске

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла на улице Дианова в Омске. Об этом сообщил «Город 55» со ссылкой на данные местной полиции.

По предварительной информации, 51-летний водитель автобуса ПАЗ сбил женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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От полученных травм 62-летняя пострадавшая скончалась на месте. Выясняются причины ДТП.

ДТП

Полиция

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