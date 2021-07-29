Женщина погибла на железной дороге в Кузбассе

В Кузбассе на перегоне между станциями Островская - Водный нашли неизвестную женщину. Сообщение от очевидцев в полицейский участок поступило 27 июля около четырех часов утра. Об этом рассказал «Царьград».

Выяснилось, что женщина шла на небольшом расстоянии от железнодорожных путей. В этот момент в попутном направлении двигался поезд. Машинист подавал сигналы, а затем применил экстренное торможение, однако избежать столкновения так и не удалось. Женщина скончалась от полученных травм до приезда медиков. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшей. В настоящий момент выясняются детали происшествия.