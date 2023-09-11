Эксклюзив 11 сентября 2023, 19:50 Женщина погибла на южном участке одной из веток московского метро Пассажирка погибла на путях Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы Freepik

Читать 360tv в

На путях Люблинско-Дмитровской линии московского метро погибла женщина. Об этом «360» сообщил источник.

По имеющейся информации, женщину обнаружили на втором пути. Сотрудники метрополитена вытащили пассажирку из-под поезда до прибытия оперативных служб, которые констатировали смерть женщины.

Реклама

Движение на линии в сторону станции «Чкаловская» пришлось остановить, затем оно возобновилось с увеличенными интервалами.

Как пояснили в Дептрансе, сейчас движение на маршруте вводят в график.

Ранее в Москве мужчина спрыгнул на рельсы станции метро «Кленовый бульвар», а затем с помощью друга забрался обратно на платформу за несколько минут до того, как на станцию приехал поезд. Нарушителя задержали на трое суток.