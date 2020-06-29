Женщина погибла из-за взрыва газа на Алтае

В Алтайском крае пожилая женщина погибла, еще один человек госпитализирован после взрыва газа. По информации МЧС, утечка и взрыв произошли из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

Как сообщила пресс-служба алтайского управления МЧС, сигнал о пожаре поступил к ним в 07:28 (03:28 по московскому времени) 29 июня. Горел частный дом на улице Льва Толстого в Камне-на-Оби. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена веранда дома.

Источник фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ликвидации пожара участвовали восемь человек и три единицы техники. К месту происшествия также выезжали полицейские, работники газовой службы, бригада скорой медицинской помощи.

«По предварительным данным, в результате происшествия погибла пожилая женщина, пожилой мужчина получил травмы (госпитализирован)», — сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

По данным ТАСС, площадь пожара составила 60 квадратных метров.

В МЧС считают, что из-за утечки газа произошло его воспламенение, а потом взорвался газовый баллон.