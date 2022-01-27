Женщина погибла из-за неисправной стиральной машины во Владимирской области

В городе Ковров на улице Строителей произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома. Там спасатели обнаружили тело 66-летней женщины, которая надышалась угарным газом. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Владимирской области.

После сообщения о возгорании 26 января на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 23 человек и шесть единиц техники. Проникнув в квартиру на шестом этаже, сотрудники МЧС увидели пожилую хозяйку квартиры без признаков жизни.

По предварительной версии дознавателя, причиной возгорания стала неисправность стиральной машины.