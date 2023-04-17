Происшествия 17 апреля 2023, 09:32 Женщина погибла и шестилетняя девочка пострадала в ДТП в Нефтеюганске ГИБДД Югры: Водитель Toyota врезался в опору ЛЭП в Нефтеюганске

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Автомобиль Toyota под управлением 32-летнего мужчины врезался в опору линии электропередачи в Нефтеюганске. В результате погибла 34-летняя пассажирка, пострадали водитель и шестилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Югры.

Авария случилась накануне около 20:00. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Опора ЛЭП, в которую он врезался, располагалась на правой обочине. ГИБДД опубликовала фотографии с места ДТП.

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За выходные на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа — Югра зафиксировали четыре аварии. Погиб один человек, травмы получили еще шесть. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 36 пьяных водителей. Еще 105 автовладельцев попались на выезде на встречную полосу, 141 — на нарушении правил перевозки детей.

Пресс-служба ГИБДД напомнила о необходимости соблюдать скоростной режим и предупредила, что не стоит совершать опасные маневры, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.