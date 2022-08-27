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    27 августа 2022, 16:12

    Женщина подожгла автомобиль в московском дворике — видео

    МВД: женщина подпалила автомобиль BMW во дворе в Москве

    Алла Морген, Глеб Гладков, Людмила Городничева

    В московском дворе неизвестная подожгла автомобиль BMW. Об этом «360» сообщили в столичном МВД.

    Происшествие произошло по адресу: Ленинградское шоссе 108, корпус 3.

    В полицию поступил звонок, обратившийся сообщил, что во дворе горит автомобиль (его задняя часть), и что его подожгла женщина. Приехавшие на вызов специалисты потушили возгорание. В полицию также обращалась женщина — хозяйка иномарки.

    «У нас информация по делу о возгорании по данному адресу. Там действительно происходило возгорание легкового автомобиля на площади два квадратных метра. Было ликвидировано в 15:43», — рассказали в МВД.

    Детали произошедшего уточняются.

    Ранее правоохранительные органы задержали суеверного жителя Калининградской области, который поджег 33 мусорных контейнера в городе Мамоново. Дело в том, что он предпочитал сам сжигать свои волосы после стрижки. И поэтому, когда его волосы выкинули без его согласия, он отправился с зажигалкой и спичками по району, чтобы их точно уничтожить собственноручно. Ущерб составил 356 тысяч рублей.