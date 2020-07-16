Женщина, пнувшая полицейского в пах, получила более 100 тысяч рублей штрафа

Суд назначил обвинение жительнице Санкт-Петербурга, которая пнула в пах полицейского, в виде штрафа размером более 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Уточняется, что зимой прошлого года представители правоохранительных органов задержали женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно по отношению к ним, пишет ИА «Невские новости».

В ходе досмотра она оскорбляла начальника смены. Позже она несколько раз плюнула в него. Помимо этого, женщину пнула полицейского между ног. Отмечается, что представитель правопорядка не получил серьезных травм.

Подсудимая признала вину. Теперь ей предстоит выплатить 120 000 рублей штрафа.