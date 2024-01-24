Происшествия 24 января 2024, 12:38 Женщина-пешеход и еще два человека пострадали в ДТП в Екатеринбурге

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ДТП с участием пешехода произошло накануне в Коллективном переулке Екатеринбурга. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области.

Сообщается, что водитель Renault, двигаясь на машине по переулку Коллективному, потерял управление и въехал припаркованный Chevrolet, который после этого отбросило на пешехода.

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В результате аварии пострадали женщина-пешеход, 64-летний водитель Renault и его 32-летний пассажир. По днем очевидцев, виновник аварии был пьян.