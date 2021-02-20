Женщина отравилась угарным газом при пожаре в ЯНАО

Два человека пострадали при пожаре в 16-квартирном доме в городе Лабытнанги. Женщина отравилась угарным газом, еще один жилец отделался испугом, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Здание загорелось рано утром 20 февраля. В этот момент жители дома еще спали. Огонь распространился на 600 квадратных метров. Спасатели вывели пять человек из горящего строения. Одну пострадавшую госпитализировали.

Несколько горожан были размещены в одной из гостиниц города, остальные отправились на временное проживание к родственникам. Выясняются причины возгорания.