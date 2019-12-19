Женщина отправилась за решетку за езду в нетрезвом виде

32-летняя жительница Оренбурга на полгода отправится в колонию-поселение. Она уже имела судимость в июне 2018 года за подобное нарушение. Несмотря на это, рецидивистка вновь села за руль, выпив, и попала в ДТП. Примечательно, что авария произошла всего за день до истечения срока предыдущего лишения прав, написало РИА ФАН.

Ленинский суд Оренбурга признал девушку виновной в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде и отправил в колонию-поселение.

Осужденная назвала приговор чересчур суровым, но Оренбургский областной суд признал постановление законным.