Женщина отдала гадалке более 1,7 млн рублей, чтобы выяснить причины расставания с возлюбленным

Женщина искала в интернете сайты с оказанием услуг от экстрасенсов. На тех, что ей приглянулись, она оставляла заявки. В конце марта ей позвонила неизвестная и заявила, что может помочь.

Гадалка попросила прислать фото женщины и бывшего молодого человека, а также личную информацию, с помощью воска обещала выяснить причину их расставания. Спустя некоторое время она сказала, что в расставании виновата мать экс-бойфренда. Его душа нуждается в магической защите, причем срочно, и требуется провести обряд воссоединения. За это жительница Пензенской области перевела незнакомке 37 тысяч рублей.

В течение какого-то времени мошенница общалась по телефону и в интернете с женщиной. Она выполняла все, что говорила ей «волшебница». С какой-то периодичностью жительница Пензы переводила деньги, которые потом должны были ей вернуться.

В последний раз преступница попросила перевести ей 333 тысяч рублей — магическая сумма, которую ей якобы посоветовали монашки из монастыря. Когда злоумышленница получила деньги, попросила еще столько же, чтобы получилось роковое число 666, затем — еще столько же, чтобы достичь цифр 999.

При отказе делать «магический ритуал», по словам мошенницы, всей семье женщины грозила смерть.

Пензячке пришлось брать кредит и занимать деньги у знакомых, чтобы обезопасить своих родных. В общей сложности женщина перевела гадалке 1,7 миллиона рублей. Когда гражданка попросила вернуть средства, «ясновидящая» пропала.

Возбуждено уголовное дело.