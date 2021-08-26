Женщина отдала гадалке 1,7 млн рублей в Ростовской области

Жительница Новочеркасска (Ростовская область) захотела получить помощь экстрасенса и в результате лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

К женщине на улице подошла незнакомка и предложила с помощью магического обряда избавить ее от порчи. В это время подошла сообщница лжегадалки и поблагодарила ее за якобы предоставленную ранее помощь. Горожанка потеряла бдительность и дала согласие на помощь. Подозреваемая сказала, что та должна принести ей все свои сбережения.

Потерпевшая положила 1,7 миллиона рублей в предложенный пакет, после чего злоумышленница якобы провела ритуал, но вернула уже другой пакет. В нем лежали билеты «банка приколов».

К настоящему времени сотрудники полиции уже задержали 57-летнюю женщину, представившуюся гадалкой. Сейчас разыскивают ее подельницу. Возбуждено уголовное дело.