Женщина обокрала пенсионерку в Санкт-Петербурге

Задержана женщина, которая подозревается в краже украшение у пенсионерки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, женщина подошла к пенсионерке на улице и попросила оставить у нее на хранение деньги и документы. Когда злоумышленница оказалась у нее дома, то похитила золотое кольцо и одну золотую сережку. Женщина задержана. Сумму ущерба оценили в 15 тысяч рублей. Полиция ведет расследование.