facebook_pixel
    26 февраля 2021, 16:40

    Женщина обнаружила на теле ребенка 25 следов от укусов после детсада

    Полина Петрова

    Гражданка США обнаружила на теле своей годовалой дочери 25 следов от укусов, когда привела ее домой из детского сада в Аризоне, написал Mirror.

    Женщина обнаружила на теле ребенка 25 следов от укусов после детсада

    Женщина сообщила о случившемся в полицию и министерство здравоохранения Штатов. Как уточнила мать ребенка, на девочке остались следы именно от человеческих зубов, рассказал сайт «Политика сегодня».

    «Это сводит с ума. Я чувствую злость и печаль одновременно», — заявила жительница США.

    Полицейские отметили, что следы на теле малышки, оставлены другим ребенком. Компетентные органы организуют проверку в детском учреждении.