Женщина обнаружила на теле ребенка 25 следов от укусов после детсада

Гражданка США обнаружила на теле своей годовалой дочери 25 следов от укусов, когда привела ее домой из детского сада в Аризоне, написал Mirror.

Женщина сообщила о случившемся в полицию и министерство здравоохранения Штатов. Как уточнила мать ребенка, на девочке остались следы именно от человеческих зубов, рассказал сайт «Политика сегодня».

«Это сводит с ума. Я чувствую злость и печаль одновременно», — заявила жительница США.

Полицейские отметили, что следы на теле малышки, оставлены другим ребенком. Компетентные органы организуют проверку в детском учреждении.