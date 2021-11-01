Женщина несколько недель прожила с мертвыми родственниками в квартире в Тернополе

В украинском Тернополе полиция обнаружила тела двух женщин в квартире, где они проживали. Еще одна их родственница оказалась жива. Она несколько недель находилась рядом с их разлагающимися телами, но не звонила ни в скорую, ни в правоохранительные органы.

Первыми в полицию обратились соседи, которые стали жаловаться на неприятных запах из квартиры. Они также заметили, что женщин, которые там проживали, давно не видно. Когда правоохранители вошли в жилище, они нашли тела матери 1943 года рождения и ее младшей пятидесятилетней дочери.

Как сообщило издание «АиФ Украина», обе они могли умереть еще две или три недели назад, и все это время находились в квартире. Теперь причины смерти женщин будет выяснять судебно-медицинская экспертиза. Как и то, почему оставшаяся в живых женщина не стала обращаться в полицию и сообщать о гибели родственниц.

Ранее выяснилось, что в одной из квартир в Новокузнецке находился дом престарелых, в котором умерли несколько постояльцев. Теперь причины их смерти будут выяснять сотрудники СК. Они же разберутся, действовал ли дом престарелых на законных основаниях.