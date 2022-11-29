Происшествия 29 ноября 2022, 23:29 Женщина неделю прожила с трупом сына в отеле в США

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Правоохранители задержали женщину, которая неделю находилась в номере отеля в США с мертвым сыном. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на New York Post.

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Постояльцы отеля обратились в полицию, так как слышали из номера странные звуки. Внутри обнаружили женщину в невменяемом состоянии и труп 14-летнего подростка, скончавшегося примерно неделю назад. Следов насильственной смерти на теле не оказалось. Его мать пока не может объяснить, что произошло.