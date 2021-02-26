Женщина насмерть замерзла по дороге домой в Челябинской области 23 февраля. Об этом сайту URА.ru рассказал глава района Анатолий Вдовин.

«23 февраля была самая тяжелая ночь, когда о помощи просили 23 человека. 22 из них мы сумели спасти. Эта женщина также позвонила по экстренному номеру. Ее попросили оставаться на месте», — пояснил Вдовин.

Отмечается, что местная жительница должна была вернуться со смены из местной котельной. После ее звонка в экстренные службы обратился и таксист, который переживал, дошла ли его пассажирка до дома. Он дал ориентировку на место, где видел ее в последний раз.

По словам Вдовина, прибывшие на место примерно через 10 минут спасатели и правоохранители уже не смогли отыскать пропавшую. 66-летнюю женщину искали всю ночь. Утром при расчистке дорог грейдером нашли ее замерзшее тело.